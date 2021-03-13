توقيع الكشف الطبى على 1528 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية السلسول بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تنفيذا لخطة القوافل العلاجية لمديرية الصحة بالمحافظة، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1528 مواطنا بالقافلة الطبية التى اقيمت على مدار يومين بقرية السلسول مركز بلقاس طريق جمصة ، وقرر المحافظ تحويل 101 مواطنا لاستكمال الكشف بالعيادات التخصصية و11 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات .

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية اليوم بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ، بشان نتائج اعمال القافلة بالقرية المشار اليها .

وأوضح المحافظ بأنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال العيادات التى ضمتها القافلة شملت - (الباطنة -الاطفال - النسا وتنظيم الاسرة- جلدية - جراحة - انف وأذن - رمد -اسنان- عظام - النفسية والعصبية - الاوعية الدموية- معامل تحاليل - اشعات ) وتجدر الاشارة إلى أنه تم تنفيذ ندوات توعية صحية لمواطنين القرية من خلال التثقيف الصحى بالقافلة ، استفاد منها 1000 مواطن خلال يومى القافلة ، وذلك إلى جانب توافر اصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات .

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر احتياجا تأكيدا على حرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية بالمحافظة ، ومن خلال مديرية الصحة بكافة قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفية الاكثر احتياجا على مستوى المحافظة ، وهناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.