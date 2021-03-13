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توفير 2050 فرصة عمل للشباب فى المنيا.. اعرف التفاصيل

السبت، 13 مارس 2021 06:49 م
توفير 2050 فرصة عمل للشباب فى المنيا.. اعرف التفاصيل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بقاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور الدكتور وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال بيان صادر عن المحافظة إن فعاليات الأسبوع تستمر من 13-18 مارس الجارى، تحت عنوان "اصنع الفرصة واشتغل فنى"، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة، وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18 مارس من كل عام، حيث تختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب الخميس القادم 18 مارس، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

حضر الافتتاح ممثلو جميع القطاعات بالمحافظة ووكلاء الوزارات والجهات المعنية وممثلي جهاز تنمية المشروعات والبنوك والغرفة التجارية ومجلس ادارة جمعية المستثمرين ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد محافظ المنيا أن الأسبوع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، حيث تهدف الفعاليات الي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

وأوضح المحافظ أن عدد مدارس التعليم الفني بالمحافظة يبلغ 53 مدرسة وإجمالي عدد طلابها 153940 طالباً، تتنوع ما بين الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج، وتزخر بالكثير من المعامل والورش والمعدات، لافتا إلى أنه سيتم في ختام الأسبوع عقد ملتقى توظيفي بحضور أكبر الشركات والمصانع الموجودة بصعيد مصر بجانب الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والناشئة ويبلغ إجمالي الفرص المقدمة 2050 فرصة عمل .

ودعا المحافظ إلى ضرورة ربط فرص العمل المقدمة بالمشروع القومي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مع استهداف القرى الأكثر احتياجا والأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية وقري حياة كريمة داخل المحافظة لتحسين حياة المواطنين بتلك القري.


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توظيف

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