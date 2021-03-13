توفير مركز متكامل بشمال سيناء لتلقى لقاح كورونا مجانا.. اعرف التفاصيل (فيديو)

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال الدكتور حاسم حمدى، مدير التثقيف الصحى والإعلام بمديرية الصحة فى شمال سيناء، إنه تم توفير مركز متكامل لتلقى مصل لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا مجانا لأهالى شمال سيناء.

وتابع "حمدى"، لـ"اليوم السابع"، أن المركز يستقبل المواطنين يوميا خلال الفترة الصباحية لتسجيل طلب الحصول على اللقاح لمن يتعذر عليهم التسجيل الإلكترونى، وخلال فترات المساء يتم إجراء التطعيم لكل من تم تسجيلهم وتلقوا رسالة تفيدهم بالتوجه لمركز اللقاح.

وأضاف "حمدى"، أن المركز متكامل التجهيزات بمستشفى العريش العام بمكان جانبى ويشرف عليه فريق طبى متكامل .

ودعا مدير التثقيف الصحى والإعلام كافة أهالى شمال سيناء لسرعة الاستفادة المجانية من هذه الخدمة التى تقدمها لهم الدولة على مدار اليوم، لافتا إلى أنه يتم حاليا تقديم الخدمة لكل من تم تسجيلهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأوضح أن اللقاحات التى وصلت للمركز عددها 200 مصل يتواصل إعطاؤها لمن تم تسجيلهم وهى لقاحات النوع الروسى وآمنة تماما.