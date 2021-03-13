تنفيذ 96% من مشروع صرف صحى طوخ القراموص بالشرقية بتكلفة 90.75 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على معدلات تنفيذ مشروع صرف صحى طوخ القراموص بمركز أبو كبير، والمقام بتكلفة 90 مليون و 75 ألف جنيه ، ليساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة ، لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأوضح محافظ الشرقية فى بيان له ، أنه جارى تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة الى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى قرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير بتكلفة 90 مليون و 75 ألف جنيه ، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة رفع وشبكات إنحدار بطول 30.3 كم ، وخطوط طرد بطول 5.1 كم ، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 96%, حيث بلغت نسبه تنفيذ شبكات الإنحدار 98% ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 100 % والإنشاءات المدنية 83 % والأعمال الكهروميكانيكية إلى 88 % وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها.