اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل بتهمة خطف حقيبة سيدة وسحلها في مصر القديمة

السبت، 13 مارس 2021 10:53 ص
تجديد حبس عاطل بتهمة خطف حقيبة سيدة وسحلها في مصر القديمة سرقة حقائب - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة وسحلها.

 

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات)، وتم ضبط أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) حال استقلاله مركبة (توك توك) عقب قيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها (مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية) من السيدة المشار إليها بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته.

 

وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها، فوجئت بقيام (المتهم) بخطف حقيبة يدها وحال محاولتها الإمساك بها سقطت أرضًا ما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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