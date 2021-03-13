انتحار مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية بسبب الفساد

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عثرت الشرطة الكورية الجنوبية، على مسئول في شركة تطوير إسكان حكومية، مقتولاً، فيما يبدو أنه حادث انتحار، بسبب فضيحة المضاربة على الأراضي من قبل موظفين عموميين.



وبحسب مصادر الشرطة، تم العثور على مسئول شركة الأراضي والإسكان الكورية معلقًا (مشنوقا) داخل حاوية في باجو، شمال العاصمة سول .. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.



وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على مذكرة انتحار، لكن قيل إن المسئول أرسل رسالة نصية إلى أسرته في وقت مبكر من اليوم، يشير فيها إلى أنه سينتحر، وقدم وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية "بيون تشانغ-هوم" استقالته إلى الرئيس "مون جيه-إن"، أمس الجمعة.

وجاء ذلك وسط ضجة كبيرة بسبب المزاعم المثارة حول قيام عدد من موظفي شركة كوريا للأراضي والإسكان بشراء الأراضي للمضاربة باستغلال معلومات داخلية في مدن حددتها الحكومة لتنفيذ مشروع المدن الجديدة الثالث، وذلك قبل إعلان الحكومة عن خطتها لإطلاق المشروع.

وفيما يتعلق بالاستقالة المقدمة من "بيون"، قال الرئيس "مون جيه-إن" إن الوزير "بيون" لا يسعه سوى تحمل المسؤولية.