اليوم السابع: مصطفى مدبولي يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على القاهرة التاريخية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تفاصيل جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنقطة القاهرة التاريخية، والتي أعلن خلالها المزيد من القرارات التي تخص المنطقة، فضلاً عن تقارير اقتصادية وسياسية ورياضية وفنية متنوعة.

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