اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل: انهاء تنفيذ مشروع أول قطار سريع من السخنة للعلمين خلال عامين

السبت، 13 مارس 2021 07:09 م
النقل: انهاء تنفيذ مشروع أول قطار سريع من السخنة للعلمين خلال عامين القطار المكهرب
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع أول قطار سريع من السخنة للعلمين، وشروع شركات المقاولات الوطنية فى تنفيذ جسر ترابى للمسار، مشيرة إلى أنه تم تقسيم مسار المشروع إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية لتقوم بالأعمال الإنشائية والمدنية.

 

وأضافت مصادر أن الوزارة تسعى للانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال عامين بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.

 

ومشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة /اكتوبر /برج العرب / الاسكندرية /العلمين يبلغ طوله 486، وسيضم 15 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة فى اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

 

ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ومشروع القطار السريع ستصل سرعته التصميمة إلى 250 كم/ س، وسيتم تمويل تكلفته من عبر قرض حكومى دولى ميسر والموازنة العامة للدولة.

 

مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا، لافتة إلى أن هذا المشروع سيربط المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وسيربط مع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد.

 

 


اول قطار سريع فى مصر

القطار السريع

القطار المكهرب

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة النقل تجرى تعديلات فى البرنامج الزمنى لمشروع القطار المكهرب "السلام- العاصمة الإدارية".. افتتاح وتشغيل المرحلتين الأولى والثانى للجمهور خلال أكتوبر المقبل.. وتأجيل المرحلة الثالثة الواصلة للعاشر لعام 2022

الإثنين، 08 فبراير 2021 02:00 ص

وزارة النقل تدرس التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار المكهرب

الجمعة، 15 يناير 2021 02:00 م

نرصد معدلات تنفيذ القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر.. إنهاء 90% من أعمال الخرسانة و40% من تشطيبات المحطات و100% من أنفاق المشروع.. والقومية للأنفاق تؤكد: ملتزمون بتشغيله نهاية 2021.. فيديو وصور

الجمعة، 01 يناير 2021 09:00 ص

القومية للإنفاق: انتهاء القطار المكهرب السلام – العاصمة الإدارية آخر يوليو 2021

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة