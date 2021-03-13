النقل: انهاء تنفيذ مشروع أول قطار سريع من السخنة للعلمين خلال عامين

أكدت وزارة النقل تواصل تنفيذ مشروع أول قطار سريع من السخنة للعلمين، وشروع شركات المقاولات الوطنية فى تنفيذ جسر ترابى للمسار، مشيرة إلى أنه تم تقسيم مسار المشروع إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية لتقوم بالأعمال الإنشائية والمدنية.

وأضافت مصادر أن الوزارة تسعى للانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال عامين بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.

ومشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة /اكتوبر /برج العرب / الاسكندرية /العلمين يبلغ طوله 486، وسيضم 15 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة فى اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

ووزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ومشروع القطار السريع ستصل سرعته التصميمة إلى 250 كم/ س، وسيتم تمويل تكلفته من عبر قرض حكومى دولى ميسر والموازنة العامة للدولة.

مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا، لافتة إلى أن هذا المشروع سيربط المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وسيربط مع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد.