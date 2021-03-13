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"المنفى" يؤكد للرئيس السيسى حرص السلطة التنفيذية الليبية على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا

السبت، 13 مارس 2021 07:05 م
"المنفى" يؤكد للرئيس السيسى حرص السلطة التنفيذية الليبية على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب،
 
وأعرب "المنفي" عن تقديره للجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً، مؤكداً حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.

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