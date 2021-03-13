اليوم السابع
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القبض على عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية

السبت، 13 مارس 2021 11:15 ص
القبض على عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى بالمطرية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر .
 
وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك" .. أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" وإتهمه بالسرقة.
 
وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترف بإرتكاب (3) حوادث سرقة  بذات الأسلوب "جارى التوصل لمالكيها"، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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