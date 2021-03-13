اليوم السابع
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القبض على صاحب مخزن بحوزته سلع غذائية فاسدة قبل بيعها بالبساتين

السبت، 13 مارس 2021 11:40 ص
القبض على صاحب مخزن بحوزته سلع غذائية فاسدة قبل بيعها بالبساتين مخزن سلع غذائية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية بالبساتين، لحيازته كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
  
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (مسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" فضلاً عن حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (كميات من المواد الغذائية "منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
 
وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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