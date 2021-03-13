اليوم السابع
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الأزهر يقرر امتحان المتخلفين عن امتحانات الفصل الأول بسؤال خاص فى امتحان مايو

السبت، 13 مارس 2021 08:00 ص
الأزهر يقرر امتحان المتخلفين عن امتحانات الفصل الأول بسؤال خاص فى امتحان مايو امتحانات الأزهر
كتب ـ لؤى على

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ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد الأزهرية، ومع بدايته اتخذ الأزهر عدة قرارات تنظم شكل الامتحانات المرحلة القادمة، حيث قرر قطاع المعاهد الأزهرية أن يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان ( شهر مايو ) لكل مادة، و على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة ( مارس / أبريل / مايو )، و تکلیف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة . 
 
ويتم رصد درجات امتحانات الأشهر الثلاثة بمعرفة كنترول المعهد على البرنامج المعد لذلك من قبل قطاع المعاهد الأزهرية على أن يحتسب متوسط درجة الأشهر الثلاثة كدرجة للطالب في كل مادة تلقائيا من خلال البرنامج ، وبالنسبة للشهادتين ( الابتدائية و الإعدادية ) يتم تجميع أوراق امتحانات الأشهر الثلاثة بكنترول المعهد وتسليمها لكنترول الشهادتين ( الابتدائية والإعدادية ) في نهاية شهر مايو لإعمال شئونه.
 
وبالنسبة لطالب المرحلة الثانوية الأزهرية الذي لم يحقق ربع الدرجة في أي مادة بالفصل الدراسي الأول أن يجيب عن (سؤال المتخلفين) مع امتحان شهر مايو، و في جميع الأحوال في حالة تخلف الطالب عن حضور الفصل الدراسي الأول وتقييم الأشهر الثلاثة ( مارس أبريل مايو ) يمكن من أداء امتحان الدور الثاني.
 
كما شدد القطاع على أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستعقد ورقياً بالمعاهد الأزهرية.
 
 

قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر الشريف

الفصل الدراسى الثانى

بداية الدراسة

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