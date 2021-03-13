اليوم السابع
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اطلاق تطبيق الكترونى لرفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالبحيرة

السبت، 13 مارس 2021 03:16 م
اطلاق تطبيق الكترونى لرفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالبحيرة محافظة البحيرة - أرشيفيى
البحيرة - ناصر جودة

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أطلق مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ، تطبيق إليكترونى يتيح للمزارعين بمحافظة البحيرة ، عرض منتجاتهم وأسعارها وأماكن تواجدها ، كما يتيح للتجار والمصدرين عرض احتياجاتهم من المنتجات المختلفة .

وعقد اليوم بمركز إعداد القادة بالبحيرة ندوة تعريفية بالتطبيق الزراعى الجديد المعروف باسم" شارى " بمشاركة الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، واللواء محمد بدر سكرتير مساعد محافظة البحيرة ، والمهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة  .

وقال الدكتور محمد القرش، إنه تم اختيار محافظة البحيرة ، لتكون أول المحافظات فى تدشين هذا المشروع الذى يستهدف تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى .

مضيفا إن المشروع يقوم برفع مستوى القدرات التسويقية لصغار المزارعين ، مما يتيح لهم ميزة نسبية للحصول على سعر مناسب لبيع محاصليهم الزراعية.

وأوضح القرش أن هذا المشروع الجديد سيؤدى إلى زيادة دخل المزارعين خاصة اللذين يملكون أقل من 3 أفدنة.


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