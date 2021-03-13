إحالة إدارة مدرسة للتحقيق بالوادى الجديد لعدم الانضباط الإدارى.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، إحالة مدرسة المستقبل للتعليم الأساسى للتحقيق العاجل لعدم الانضباط الإدارى، وعدم انضباط العملية التعليمية والإهمال والتقصير فى العمل، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمدرسة، لمتابعة سير منظومة العمل مع أول أيام الفصل الدراسى الثاني.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستجرى مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد "النيلي" فى بيان صحفى له اليوم السبت، أن المنظومة التعليمية تسعى لتطوير العمل للأداء شكلًا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، ولن يكون هناك تهاونا مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى فى مدارس محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، وسط حالة من الهدوء التام، وإجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحرص المعلمون على قياس درجة حرارة التلاميذ قبل دخول المدارس، والتأكيد على ارتداء الكمامات، وإحضار كافة متعلقاتهم الشخصية، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد الدكتور سمير النيلي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى اليوم السبت ووفقًا للخطة الدراسية التى جرى وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار النيلي، إلى انتهاء أعمال التطهير والتعقيم المستمر والشامل لجميع مدارس المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي .

بدء الدراسة بمدارس الوادى الجديد

جولة وكيل تعليم الوادى الجديد بمدرسة التعليم الاساسى



وكيل تعليم الوادى الجديد بمدارس المستبل للتعليم الاساسى