اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 10:11 م
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أفضل طريقة للتخلص من النحافة.. تناول عصير الموز مع اللبن والعسل

السبت، 13 مارس 2021 10:00 م
أفضل طريقة للتخلص من النحافة.. تناول عصير الموز مع اللبن والعسل الموز يساعد فى زيادة الوزن
كتبت مروة هريدى

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يعانى البعض من النحافة، ويبحثون عن زيادة الوزن وفى هذه الحالة من الجيد بالنسبة لك تناول الموز كونه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والألياف، حيث يعتبر الموز أحد مسببات السمنة لذلك عندما يحاول شخص ما زيادة وزنه فيجب عليه زيادة معدل تناول  تلك الفاكهة صفراء اللون، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

 

مووز

 

- ما هو المحتوى الغذائى للموز؟

الموز واحد من أرخص أنواع الفاكهة المغذية والتى يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائى، فهو غنى بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين سى ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية وقليل الدهون ما يجعله وجبة خفيفة وممتازة خاصة بعد التمرين للشعور بالشبع، إلا أنه فى الوقت نفسه يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ومحتوى منخفض من البروتين.

- كيف يمكن أن يساعد الموز فى زيادة الوزن؟

لا يوجد طعام أو شراب واحد يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن أو إنقاصه، ولزيادة الوزن عليك اتباع نظام غذائى سليم وممارسة الرياضة أيضًا، ولا يوجد دليل مؤكد على أن تناول عصير الموز بانتظام يمكن أن يساعد على زيادة الوزن، فهو بالتأكيد إضافة صحية إلى خطة النظام الغذائى الخاص بك لزيادة الوزن، فهو يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية وقد يدعم ذلك زيادة الوزن، ولكن فقط إذا كنت تستهلكه بالطريقة الصحيحة.

لزيادة الوزن، تناول كوبًا من الحليب عالى الدسم وأضف إليه ثمرتين من الموز، اخلطهم جيدًا ثم أضف العسل والمكسرات إليه، ويمكنك أيضًا استخدام حليب اللوز بدلاً من حليب البقر، فهو غنى بالسعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك على زيادة الوزن واكتساب كتلة العضلات، حيث أن تناول مشروب الموز بعد جلسة التمرين يساعد فى تعافى العضلات بشكل أسرع.


فوائد الموز

اضرار الموز

الموز لزيادة الوزن

السعرات الحرارية فى الموز

فوائد فيتامين سى

فوائد البوتاسيوم

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