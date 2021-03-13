اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 05:06 ص
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أطباء 4 جامعات حكومية يبدأون اليوم تقديم خدمة الكشف والعلاج لمرضى بشمال سيناء

السبت، 13 مارس 2021 05:00 ص
أطباء 4 جامعات حكومية يبدأون اليوم تقديم خدمة الكشف والعلاج لمرضى بشمال سيناء مستشفى العريش العام - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تستقبل اليوم السبت، مستشفى العريش فريق من الأطباء من معهد القلب و4 جامعات مصرية لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء عمليات وتقديم العلاج للمرضى بكل مناطق المحافظة .

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، إنه يبدأ اليوم فريق  طبى من معهد القلب بالقاهرة عمله بمستشفى العريش فى إطار بروتوكول تعاون بين المستشفى ومعهد القلب .

وأشار إلى أن الفريق يضم أخصائى قلب وأشعة وأخصائى تمريض، ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء الفحص والعمليات لمرضى القلب مجانا ابتداء من اليوم السبت حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن الفريق الطبى يستقبل المرضى بمستشفى العريش العام لإجراء الكشف الطبى وعمليات جراحية وتقديم العلاج .

 

 

 


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