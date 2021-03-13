أخبار مصر.. الحكومة تنفى نقص السلع الأساسية بالمحافظات بسبب كورونا

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفي الحكومة وجود نقص في أي سلع أساسية بجميع محافظات الجمهورية بسبب أزمة كورونا، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الحكومة: جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثراً بتداعيات أزمة كورونا، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية

شيخ الأزهر :إذا سمعتم أن دينا ما سمح بإراقة الدماء واغتيال الحقوق فاعلموا أن هذا تدليس

نقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رسائل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للمؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: «حوار الأديان والثقافات»، ودعا القائمين على المؤتمر للخروج بتوصيات جادَّة تعمل على توطين مبادئ الحوار البناء وحماية الفكر والثقافات من محاولات الاختطاف أو التشويه من قبل أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة.

رئيس الوزراء: ملتزمون بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية

في إطار التكليفات الرئاسية بتكثيف العمل في مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضاري، مع الحفاظ على جميع المباني الأثرية والتراث المعماري، والسعي لإعادتها إلى بريقها الذي ظلت تتميز به على مدى سنوات طويلة بعد عقود من الإهمال، قام، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لعدد من المناطق التاريخية، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وكل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من الأثريين؛ وذلك للوقوف على الوضع القائم حاليا في هذه المنطقة على أرض الواقع، واستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطويرها.

حبس إبراهيم حسن عامين بسبب إصابته لشخص أثناء قيادة السيارة بالإسكندرية

قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، بحبس إبراهيم حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإصابته شخصا أثناء قيادة السيارة بكورنيش الإسكندرية.

أهالى وكالة الغورية يهتفون بجولة رئيس الوزراء: "تحيا مصر.. تحيا مصر"

فى إطار التكليفات الرئاسية بتكثيف العمل فى مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضارى، مع الحفاظ على جميع المبانى الأثرية والتراث المعمارى، والسعى لإعادتها إلى بريقها الذى ظلت تتميز به على مدى سنوات طويلة بعد عقود من الإهمال.

وزيرة التخطيط: 150 مليار جنيه لتطوير القرى بـ"حياة كريمة" العام المالى المقبل

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الخطة الحكومية في العام المالي الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 13 مارس إلى الخميس 18 مارس، حيث يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بقيمة 6 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع الذهب عالميًا إلى 1728 دولار في ختام التعاملات المسائية أمس الجمعة، بختام تعاملات هذا الأسبوع، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 764 جنيها

المدارس تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسى بالترم الثانى بالكمامة والتباعد.. المديريات: المدارس ملتزمة بتوزيع مقررات الفصل الثانى وجداول الحضور اليومية.. وتلقى إقرارات استكمال المناهج أونلاين من أولياء الأمور

فى أول يوم دراسة بالفصل الدراسى الثانى، استقبلت المدارس الطلاب وسط إجراءات احترازية ووقائية، فيما التزم الطلاب بارتداء الكمامة والتباعد خاصة فى طابور الصباح، كما شهدت المدارس تنظيم مراسم طابور الصباح بشكل طبيعى وتعقيم وقياس درجة حرارة الطلاب.

الحكومة تنفي نقص سلع أساسية بجميع محافظات الجمهورية متأثرة بأزمة كورونا

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات أزمة كورونا.

وكان قد كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، في تقرير له أمس، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.

رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية

بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة فى القاهرة التاريخية لبدء مشروعات التطوير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

صرف 5.4 مليار جنيه لـ 2.2 مليون مواطن من العمالة المتضررة بسبب كورونا

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، الذى تضمن صرف 5.4 مليار جنيه لـ 2.2 مليون مواطن من العمالة المتضررة بسبب كورونا .

"إيسيسكو": مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة كان لها أثر كبير

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والتى قال فيها إن مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة؛ كان لها أكثر من أثر فعال، مشيرًا إلى أن "سيدة مصر الأولى أرسلت عبر كلمتها العديد من الرسائل إلى سيدات العالم".

ماذا قدمت "حياة كريمة" من مشروعات المياه والصرف للقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة؟.. تنفيذ 13 مشروعا جديدا بالمناطق الصحراوية بتكلفة 60 مليون جنيه.. وخطة متكاملة لتطوير البنية التحتية بكافة القرى النائية..صور

تعتبر مبادرة حياة كريمة من أكثر المبادرات الرئاسية التي تمس حياة المواطنين فى الريف المصرى خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك لاستهدافها رفع مستوى الخدمات بها وتطوير البنية التحتية المتهالكة والمحرومة منها فى أغلب الأحيان.

وزارة التخطيط: زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.. و104 مليارات جنيه مُوجهة لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 27%.. وارتفاع فى معدلات النمو وتراجع البطالة والتضخم وانخفاض نسبة الفقر

أولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قُصوى تجاه إدارة الاستثمار العام وتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويات عمل الحكومة، وكشف بيان وزيرة التخطيط المعروض على مجلس النواب عن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% فى الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.