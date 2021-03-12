منارة بورسعيد الثقافية والفنية.. فيديو لايف من داخل مكتبة مصر العامة..فيديو

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل مكتبة مصر العامة بمحافظة بورسعيد، والتى تستقبل مئات المواهب الفنية ويعمل مدربيها على تنمية المهارات الثقافية والفنية.

وقال ممدوح التابعى مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، إن النشاطات عديدة ما بين استقبال الأطفال وتدريبهم على الموسيقى والرسم وغيرها من الفنون، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قاعة للكبار يقرأون الكتب فى جميع المجالات.

وأضاف "التابعي"، أن مكتبة مصر العامة بها مدربين متخصصين على أعلى مستوى، فى جميع المجالات الفنية والثقافية، لافتاً إلى أن المكتبة تعمل بأحدث الأنظمة الآلية غلى مستوى العالم والتى تربطنا بالمكتبات فى دول العالم كله.

ومن جانبه أوضح الدكتور راجى المقدم، مستشار الإبداع بالمكتبة وأستاذ البيانو بكلية التربية النوعية قسم الموسيقي، أن الأنشطة الفنية تنمى الروح وتجعل الأفكار بناءه ونيرة، بالإضافة إلى أنها تحارب الفكر المتطرف.

واستعرض بعض الأطفال مقطوعات موسيقية على عدد من الآلات منها "البيانو، والجيتار"، لتصبح مكتبة مصر العامة منارة فنية وثقافية لبورسعيد التى باتت عاصمة الثقافة المصرية.