مصرع 2 وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق السويس - نويبع

السويس - سيد نون

لقى اثنان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الجمعة، على طريق السويس- نويبع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق نوبيع اتجاه بطريق السويس- رأس سدر.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بالدفع بـ6 سيارات إسعاف، حيث تم نقل المتوفيين إلى مشرحة السويس العام والمصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين هم سلمى سليم عودة 46 سنة شمال سيناء مصابة باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ومحمد سرحان عبدالكريم 28 سنة من شمال سيناء، اشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح كدمات وسحجات بالجسم، وأيمن نور سلامة 6 سنوات من شمال سيناء جرح قطعى بالرأس وجروح كدمات وسحجات بالجسم وموسى نور سلامة من شمال سيناء، وجروح كدمات وسحجات بالجسم.