اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 23 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوسلطان فى الإسماعيلية

الجمعة، 12 مارس 2021 10:01 ص
مصرع شخصين وإصابة 23 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوسلطان فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بينما تم نقل المتوفيين إلى مستشفى التل الكبير المركزى.

‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد ‏وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، حيث تنوعت إصاباتهم بين جروح وكسور وسحجات بالجسم.


حادث انقلاب سياره

حادث انقلاب

حادث سياره

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

طريق ابو سلطان بالاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة