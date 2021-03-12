مصرع شخصين وإصابة 23 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوسلطان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق أبو سلطان التابع لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بينما تم نقل المتوفيين إلى مستشفى التل الكبير المركزى.

‏تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد ‏وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ‫نصف نقل تقل عمالا من محافظة الشرقية أثناء توجههم إلى العمل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23، وتم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف من قبل مرفق إسعاف الإسماعيلية، ونقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، حيث تنوعت إصاباتهم بين جروح وكسور وسحجات بالجسم.