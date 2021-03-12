اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 06:30 م
خالد صلاح
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أكد على الصلات القوية التي تربط شعبي البلدين..

مصدر رسمي: الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية

الجمعة، 12 مارس 2021 05:28 م
مصدر رسمي: الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية وزارة الخارجية - أرشيفية
أ ش أ

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تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، أوضح مصدر رسمي مصري، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة، مشيراً إلى متانة العلاقة بين شعبى البلدين.

وأكد المصدر الرسمي، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر، أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد المصدر، في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

 

 


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