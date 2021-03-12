مدير مستشفى قفط للعزل: ماس كهربائى وراء حريق غرفة العاملين ولا توجد إصابات

قنا صابر سعيد

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى بقنا، أن حريق محدود نشب فى غرفة العاملين بالطابق الخامس أثناء تجهيز العشاء نتيجة لماس كهربائى بالغرفة.

وأوضح مدير المستشفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحريق تمت السيطرة عليه ولا وجود لإصابات بين العاملين أو المرضى، كما أن العمل يسير بشكل طبيعى داخل المستشفي.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد السيطرة على حريق داخل غرفة للعاملين بمستشفى قفط التعليمى بقنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية، ودفعت بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.