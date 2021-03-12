مارينا الغردقة.. أفضل أماكن التنزه للمصريين والأجانب فى البحر الأحمر.. لايف

وتعتبر مارينا الغردقة البحري اكبر محطة انطلاق للنشات السياحية المختلفة التي تنطلق كل صباح في رحلات بحرية للجزر المختلفة وكذلك رحلات السفاري البحري البعيدة.

تضم مارينا الغردقة البحري عددا كبيرا من المطاعم والكافيهات المختلفة، وتشهد في ساعات المساء اكبر اعداد من الزائرين، وكانت قبل جائحة كورونا تستقبل يوميا مئات السياح من المصريين والاجانب من زائري مدينة الغردقة.

كما تحتوي مارينا الغردقة السياحي علي اماكن للاعب الاطفال وكذلك مراكب ضخمة باشكال مختلفة داخل المارينا يبحر منها يوميا عدد كبير للجزر المختلفة ومنها، وتنظم شركات السياحة المارينا رحلات للسياح ليلا للتحول بها والتقاط صور تذكارية لهم .

ووضع بمارينا خرائط عليها لوحات كبيرة كدليل للسياح للتجول داخل مارينا الغردقة البحري، كذلك تشهد المارينا تصوير الافراح "سيشن العرائس " وغيرها من الاحتفالات الاسرية المختلفة .

يذكر أنه تقع مارينا الغردقة بالقرب من أشهر ميادين الغردقة وهو ميدان السقالة، وكذلك بالقرب من مسجد الميناء الكبير اشهر مساجد الغردقة وتقع بين المسجد والمارينا حلقة السمك وميناء الصيد .