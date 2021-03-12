قوافل طبية وبيطرية تجرى أعمال الكشف الطبى مجانا ببورسعيد وسوهاج.. صور

المحافظات محمود مقبول - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن توقيع الكشف بمبادرة "عنيك فى عنينا"، على 600 من أهالى الجنوب، وتقديم العلاج وتشخيص الاحتياج لإجراء العمليات الجراحية والنظارات الطبية استعدادًا للتنفيذ بالمجان.

وأوضح المحافظ، أن فعاليات القافلة التى تقام تحت رعاية مجلس الوزراء قد شهدت فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة وبحضور ممثلى منظومة التأمين الصحى الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارات الخاصة بعلاج حالات التأمين الصحى الشامل وكذلك مديرية الشئون الصحية.

ووجه المحافظ، الشكر لكل من ساهم بتلك المبادرة فى قرى جنوب بورسعيد، والتى تأتى تماشيًا مع الطفرة المقدمة فى الخدمات الطبية التى تشهدها بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن أهمية المبادرة لأهالى قرى جنوب بورسعيد والتى ساهمت فى توفير خدمة طبية مميزة لمواطنى الجنوب خلال فترة وجيزة.

وفى سوهاج، أطلقت كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية الأسبوعية لقرية أولاد عليو بمركز البلينا، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التى تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 745 حالة من الحيوانات و355 حالة طيور وأرانب ممثلة لعشش وحظائر فى البيوت.



جانب من قافلة جامعة سوهاج البيطرية

وأوضح الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل، والتى لها دور هام فى تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة فى نطاقها الإقليمى، لافتًا إلى أن قرية اولاد عليو تأتى ضمن القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الاكثر احتياجًا.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجانى لعدد من الحالات المرضية، والتى تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحى، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام فى التدريب العملى للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.