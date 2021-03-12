قرينة الرئيس الموريتانى تدعو إلى توحيد الجهود للنهوض بالمرأة

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دعت السيدة الموريتانية الأولى الدكتورة مريم الداه، منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى النهوض بالمرأة.

وأكدت -فى خطاب عبر الفيديو كونفرانس فى الملتقى الدولى الذى تنظمه منظمة (الإيسيسكو)- أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد الجهود والسياسات والتدابير من أجل تكريس مفهوم امرأة المستقبل بدل التركيز على مستقبل المرأة، مشيرة إلى أن الرؤية الاستشرافية منشودة ويجب أن تنطلق من المرأة نفسها بكل أبعادها وقدراتها ومواهبها ومنابع إلهامها.

وطالبت بتوسيع هذه المبادرة الحميدة للاحتفاء هذه السنة بالمرأة لتصبح خطة إستراتيجية لخمس سنوات والعمل على رسم أهداف متعددة المدى لبرنامج شامل نعمل جميعا على تحقيقه خلال هذه الفترة الخماسية وتنصهر فيه جهود المؤسسات الدولية مع الهيئات الوطنية وتحشد له القيادات الرسمية والأهلية للدعم والمساندة.

وأضافت أن المرأة كانت دائما مصدرا للإلهام والإبداع والابتكار سواء على المستوى الثقافى أو العلمى أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعليم النساء يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المجتمعات التى يسود فيها السلام والوئام هى المجتمعات التى راهنت على تعليم المرأة، مشيرة إلى أن الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى والسلم الأهلى مرتبط بالمستوى التعليمى والاجتماعى والاقتصادى للمرأة ودورها فى الحياة والشأن العام والمسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن أقل من ثلث خريجى تخصصات العلوم والتكنلوجيا من الفتيات، مما ينعكس سلبا على نسبة تمثيل المرأة فى مستويات صناعة القرار ورسم السياسات والمساواة الوظيفية وتكافؤ الفرص المهنية.