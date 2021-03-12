قافلة مجانية لمكافحة العمى بقرية "أم خلف" بمبادرة حياة كريمة ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل مركز شباب قرية "أم خلف" - جنوب محافظة بورسعيد، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا لمكافحة العمى"، اليوم الجمعة، وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

شدد مسئولى المبادرة التى تستمر حتى مساء اليوم، على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى للمؤسسة القائمة على المبادرة، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة بدأت بداية من أول يناير عام 2018 ومتواصلة طوال 3 سنوات بكل قرى مصر الأكثر احتياجًا خاصة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "عبدالفتاح"، أنه يشارك بالمبادرة كبار الأساتذة المتخصصين، وأن الكشف والعلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان، لافتًا إلى أنه تم منذ انطلاق المبادرة الكشف على أكثر من 500 ألف مواطن فى 23 محافظة، وإجراء عمليات جراحية لـ35 ألف مواطن، و600 عملية قرنية.

وأوضح، أن العمليات تتم بعد أسبوع من الكشف للتأكد من أحقية المواطن للكشف بعد إجراء بحث اجتماعى وميداني، ثم يجرى نقل المريض بالمجان بسيارة خاصة من مكان إقامته إلى المستشفى بالقاهرة.



الكشف-علي-الأطفال-ببورسعيد



الكشف-علي-الأهالي



اهالي-قرية-ام-خلف-ببورسعيد



تسليم-نظارات-ضمن-المبادرة



تواجد-الاهالي-للكشف



جانب-من-الكشف-علي-الأهالي