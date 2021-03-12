عواصف ترابية تضرب مراكز الوادى الجديد وقطع التيار الكهربى فى بعض القرى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تعرضت محافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، لهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، أدت إلى فصل التيار الكهربائى عن عدد من القرى وتوابعها، وقال سيد عبد الجواد، رئيس قطاع كهرباء الوادى الجديد، إن شدة الرياح والمتغيرات الجوية، تؤدى أحيانا إلى مشكلات فى أبراج وأعمدة الكهرباء، لافتا إلى توزيع الأحمال بما لا يؤثر على جودة التيار.

وأشار إلى أن انقطاع التيار عن بعض المناطق، جاء لشدة الرياح، وتحسبا لحدوث مشكلات فى بعض الخطوط، نتيجة الظروف الجوية.

من جانبها، فعلت محافظة الوادى الجديد، عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية، فى ديوان المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية للمدن والقرى؛ لتلقى أى بلاغات من المواطنين، والتعامل معها فى حينه.