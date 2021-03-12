اليوم السابع
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سائحون يشيدون بالشعب المصرى ويشاهدون عرضًا لفرقة رضا ببورسعيد.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 12:30 ص
سائحون يشيدون بالشعب المصرى ويشاهدون عرضًا لفرقة رضا ببورسعيد.. صور سائحون يشيدون بالشعب المصرى
بورسعيد - محمد عزام

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أشاد سياح أجانب، مساء اليوم الخميس، بالشعب المصري، وشاهدوا عرضًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك في أولى عروضها الاستعراضية، بمسرح المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، والتي تستمر حتى 13 مارس الجاري المقبل، ضمن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" التي تستمر طوال عام 2021.

 

وأعرب السياح عن سعادتهم بتواجدهم في مصر وإعجابهم الشديد بعروض فرقة رضا الاستعراضية، مشيدين بالشعب المصري وما لمسوه من حسن ضيافة وارتياح في بورسعيد، كما أشادوا بجمال بورسعيد خاصة المعديات ومدينة بورفؤاد وطيور النورس.

 

وقدمت الفرقة بقيادة الدكتور محمود صلاح، مجموعة متنوعة من "التابلوهات" الاستعراضية منها: "الأقصر بلدنا، رحلة، حلاوة شمسنا، الفلاحين، العرقسوس، الحجالة، الأغانى، رنة خلخال، سماح النوبة، الإسكندراني، لحظ رنا، موشح غريب الدار، الكرنبة، العصايا، والنوبي".

 

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أطلقت في الخامس من مارس الماضي فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي.

سياح أجانب بالمركز الثقافي_1
سياح أجانب بالمركز الثقافي_1

 

سياح أجانب ببورسعيد
سياح أجانب ببورسعيد

 

سياح أجانب بمحافظة بورسعيد
سياح أجانب بمحافظة بورسعيد

 

سياح اجانب بمركز بورسعيد الثقافي
سياح اجانب بمركز بورسعيد الثقافي

 


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