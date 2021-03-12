رجل يطلب تخفيض النفقة: طليقتى ألحقت ابني بالتعليم الخاص وتحاول سجنى

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي عدم قدرته على تحمل المصروفات المدرسية، ومحاوله زوجته الغش والتدليس للحصول علي نفقات مضاعفة.

وأشار إلي أن طليقته تطالبه بسداد مبلغ 26 ألف جنيه مصروفات تعليم خاص لابنه سنويا، بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات، بسبب تراكم أحكام النفقات عليه، مضيفاً:" راتبي من عملي الحالي لا يكفي لآخر الشهر، وتلاحقني بنفقات بعشرات الآلاف، محاولة الزج بي السجن".

ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية:" شهريا أدفع نفقة ومصروفات علاجية وترفيه لطفلي، بخلاف المصروفات الدراسية، وعندما طالبتها بحل المشاكل بشكل ودي، رفضت حاولت التشهير بي، وذلك من باب العند".

وقال إن طليقته استغلت الخلافات بينهما وحرمته من رؤية طفله، مشدد على أن السبب الذى دفعه لترك المنزل لها اعتيادها علي سبه ومحاولة التحكم به .

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".