دراسة: الانتظار 3 أشهر بين جرعات لقاح AstraZeneca تحقق فعالية أفضل

كتبت إيناس البنا

أظهر بحث جديد أن الانتظار لمدة 3 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح شركة AstraZeneca يؤدي إلى فعالية عالية.

ووجدت الدراسة، التي شملت أكثر من 17000 مشارك وتم نشرها مؤخرًا في The Lancet وفقا لتقرير موقع " abc" ، أن اللقاح - الذي سيتلقاه معظم الناس في أستراليا - كان له معدل فعالية بنسبة 81 % عندما أعطيت جرعة ثانية بعد ثلاثة أشهر من الأولى، وانخفض هذا إلى معدل فعالية 55 % إذا أعطيت الجرعة الثانية بعد أقل من 6 أسابيع بعد الأولى.



لقاح استرازينكا

وقالت جودي ماكفيرنون ، مديرة علم الأوبئة في معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة بأستراليا، إن النتيجة لم تكن مفاجئة، مضيفة: هذا الاكتشاف ، الخاص بالفاصل الزمني المتأخر بين الجرعة الأولية والجرعة المعززة لإعطاء استجابة أفضل للأجسام المضادة ، يتوافق مع بعض اللقاحات الأخرى التي رأيناها من قبل، واستشهدت بلقاحات الأنفلونزا والإيبولا والملاريا أيضًا التي حماية أكبر واستجابات مناعية أقوى بعد فترة أطول بين الجرعات.

لكن البروفيسور ماكفيرنون قالت إن فترة الانتظار الطويلة بين الجرعات ليست مثالية لكل لقاح، موضحة أن كل لقاح يحتاج إلى دراسته لتحديد تلك الجرعات وأفضل فترة زمنية".

في أستراليا، توصي إدارة الدواء العلاجية بالانتظار لمدة 12 أسبوعًا بين الجرعات، لكن لماذا الانتظار لفترة أطول يؤدي إلى نتائج أفضل لا يزال غير واضح.



جرعات لقاح استرازينكا

لماذا الانتظار بين الجرعات يعزز الاستجابة المناعية



وفقا للباحثين، هناك نظريتين لماذا أدى الانتظار لمدة 12 أسبوعًا بين الجرعات إلى معدل كفاءة أعلى: النظرية الأولى مبنية على حقيقة أنه بعد تلقيح شخص ما، يكون لدى جسمه رد فعل تجاه اللقاح نفسه، ورد الفعل هذا هو بدء نظام المناعة في الجسم، وبعض تلك الجزيئات التي يتم إنتاجها يمكن أن تكون ملتهبة تمامًا وعندما تتلقى اللقاح (الحقن) في فترة قصيرة، ويمكن أن تحد هذه الاستجابات الالتهابية من قدرة الجهاز المناعي على توليد استجابة مناعية معززة".

تتعلق النظرية الثانية بتركيب لقاح ناقل الفيروس AstraZeneca ، الذي يستخدم فيروس غدي شمبانزي غير ضار لإيصال الحمض النووي إلى خلايانا، حيث يحتوي اللقاح على جسيم فيروسي يحتوي على جين البروتين الشائك ، وجزيئات الفيروس الغدي موجودة على سطح الجسيم.

مستوى عال من الحماية بين الجرعات



وجد الباحثون أيضًا أن الجرعة الأولى وفرت حماية بنسبة 76 % في الأشهر الثلاثة ما بين الجرعات، مما يعني أن الأشخاص يتمتعون بتغطية عالية أثناء انتظار جرعتهم الثانية.

النتائج المنشورة في مجلة The Lancet مدعومة أيضًا بدراسة واقعية من اسكتلندا، ووفقا لهذا البحث ، الذي لم تتم مراجعته بعد ، فحص فعالية الجرعة الأولى من لقاح فايزر وأسترازينيكا في دراسة وطنية لحوالي 5.4 مليون شخص.