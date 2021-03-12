تونس تصل لـ8329 حالة وفاة بفيروس كورونا والمغرب يعلن تلقى 4169133 اللقاح

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سجلت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، 16 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و329 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 240 ألفًا و617 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 570 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و774 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 269 حالة، إلى جانب 101 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبه أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4169133 شخصا حتى اليوم .

وذكر بيان للصحة المغربية بان 38527 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، مضيفا بان 1224959 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

واعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام الماضية عن اجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية ، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عاما و أيضا المسؤلين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

و كانت وزارة الصحة المغربية اعلنت عن بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح .