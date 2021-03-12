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تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الصف الأول الإعدادى بالوادى الجديد غدا

الجمعة، 12 مارس 2021 11:31 م
تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الصف الأول الإعدادى بالوادى الجديد غدا 100 مليون صحة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة غدا السبت، والتى تأتى بالتعاون مع قطاع تعليم المحافظة ومديرية الشئون الصحية (إدارة السن المدرسي).

 

وأضاف النيلي، فى بيان صحفى له، اليوم الجمعة، أن المبادرة تهدف للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب الصف الأول الإعدادي، وسيجرى إجراء المسح الطبى على الطلاب يومى السبت 13 مارس والثلاثاء 16 مارس بمجموعة من المدارس التابعة لإدارات الخارجة وباريس وبلاط التعليمية.

 

وأشار النيلي، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس المستهدفة من أعمال تطهير وتعقيم، بالإضافة لتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء العمل بكفاءة دون أى معوقات أو مشكلات.

 

 


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