تعيين 235 شابا وصرف 965 ألف جنيه لـ1911 عاملا غير منتظم بجنوب سيناء

أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية جنوب سيناء بتعيين 235 شاباً، بينهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 826 شابأً.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنها تلقت تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضى، حيث قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 2000 جنيه لعامل منحة مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه عملية جراحية صغرى لعامل، و5 آلاف جنيه عملية كبرى لعامل آخر، وتم صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 1907 عمال بإجمالى مبلغ 953 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 80 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 52 ترخيص أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 208 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 38 شكوى عمالية وتم تسوية 12 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى، و 18 شكاوى ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 92 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 43 قياس وبحث 4 شكاوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .