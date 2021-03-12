اليوم السابع
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تعرف على حقيقة هروب طالبة بأسيوط لإخفاقها فى الامتحانات

الجمعة، 12 مارس 2021 02:03 ص
تعرف على حقيقة هروب طالبة بأسيوط لإخفاقها فى الامتحانات الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب فتاة بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى متضمناً منشور يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الإمتحانات.

بالفحص تبين عدم وجود اية بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) قرر بأن نجلته عقب آدائها الإمتحان لم توفق فى الإجابة فقامت بإستقلال قطار للسفر إلى عمها المقيم بمحافظة القاهرة إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه فى طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.

وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته نجلته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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