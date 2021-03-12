"تأمين الشرقية" يستجيب لأب ناشد بإجراء أشعة وتغيير صمام المخ لطفل 10 سنوات

كتب - محمود أحمد عطا - الشرقية إيمان مهنى

ناشد القارئ هاني محمد حسين المقيم بقرية انشاص البصل بمركز الزقازيق التابعة لمحافظه الشرقية، عبر واتس خدمة صحافة المواطن، وزارة الصحة بالتدخل لإجراء أشعة، لعلاج ابنه محمد 10 سنوات، والذى يعانى من انسداد فى صمام المخ ويحتاج لمراجعة الصمام بمستشفى ابو الريش الياباني.

وقال الأب في رسالته عبر: "اسمى هاني محمد حسين لدي طفل 10 سنوات يعانى من انسداد فى صمام المخ ويحتاج لمراجعة الصمام بمستشفى ابو الريش الياباني، يوجد تقرير صادر من مستشفى التأمين الصحى بالزقازيق وأنه يحتاج لعمل أشعة مقطعية على المخ بمستشفي ابوالريش الياباني".

وطالب القارئ وزارة الصحة التدخل ومساعدته فى إجراء أشعة الاشعة وعلاج نجله الذى يعانى من انسداد فى صمام المخ ويحتاج لمراجعة لتغيير الصمام فى اسرع وقت".

من جانبه ، قال الدكتور جمال سلامة مدير التأمين الصحي بالشرقية، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توفير الخدمة الطبية المطلوبة للمواطن صاحب الشكوى، سيتم عرضه على استشاري مخ وأعصاب و تحويلة لإجراء الأشعة .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.