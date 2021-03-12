القبض على 4 متهمين بقتل طبيبة بعد إلقائها من عقار فى السلام

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى فك لفك لغز سقوط طبيبة من شرفة شقتها بالطابق السادس فى أحد العقارات السكنية بمدينة السلام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار، عقب قيامهم بكسر باب شقة المجنى عليها أثناء تواجدها داخل شقتها برفقة صديقها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "د.ص" 35 سنة، طبيبة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الطبيبة داخل شقتها بصحبة صديقها، قام صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكان العقار، بكسر وتحطيم باب الشقة وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب مما أسفر عن سقوط الطبيبة من شرفة شقتها بالطابق السادس وفارقت الحياة فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.