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الرئيس السيسي ناعيا الحاجة زينب: ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء والوفاء لبلدها

الجمعة، 12 مارس 2021 12:53 م
الرئيس السيسي ناعيا الحاجة زينب: ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء والوفاء لبلدها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السيدة زينب مصطفى، التى كانت تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر، ووافتها المنية اليوم.


 

 

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي:" أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التى وافتها المنية فى هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التى ضربت المثل العظيم فى الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر". 

 

رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".


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