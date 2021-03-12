اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس الأمريكي يدعو مواطنيه إلى الوحدة في مواجهة جائحة كورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 08:18 ص
الرئيس الأمريكي يدعو مواطنيه إلى الوحدة في مواجهة جائحة كورونا الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين الأمريكيين للوحدة والتشبث بقدرة الشعب على التغلب على أي تحد بما في ذلك جائحة كورونا.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها بايدن بمناسبة مرور عام على جائحة كورونا وتم بثها على قنوات التلفزيون الأمريكية، والتي أكد فيها أن الأمريكيين عليهم أن يتفهموا " أننا نخوض حربا ضد جائحة كورونا، والتي قتلت أكثر ممن سقطوا في الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب فييتنام معا".
 
وقال إن الرسالة واضحة "هذا ليس عدوا مثل من اعتادت عليه الولايات المتحدة في معاركها السابقة، لكنه في نهاية المطاف عدو، وهناك حاجة للتضحية وللوحدة كما حدث حين كانت الولايات المتحدة تحارب دول المحور.مضيفا أنه من أجل هزيمة الفيروس ينبغي أن نذكر الحقائق ، ونتبع العلم في أحكامنا، ونعمل سويا".

جو بايدن

رئيس أمريكا

فيروس كورونا

وباء عالمي

أمريكا

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