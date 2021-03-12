"الدنيا لسه بخير".. مينا عثر على 62.5 ألف جنيه وردها لصاحبها ورفض المكافأة

القليوبية - فريق المحافظات

"الأمانة صفة النبلاء".. هكذا رسخ الشاب مينا إبراهيم ابن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، أمانته ورد مبلغ مالى عثر عليه داخل مركبته "توك توك" لصاحبه، وأيضا رفضه الحصول على نسبته المقررة، والتى حفظها القانون له، ليؤكد مقولة "أن الدنيا لسه بخير".

أكد مينا إبراهيم، صاحب الـ 25 عاما، ابن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، والذى يعمل سائق "توك توك" بالمدينة، مشيرا إلى أنه منذ يومين استقل معه راكب من منطقة جامع الدالى ببيجام، لتوصيله إلى منطقة أرض الحافى بالمدينة أيضا، موضحا أن الراكب كان مشغولا مع مكالمة خاصة به، ونزل بعد الوصول ونسى شنطة سوداء بها متعلقات شخصية ومبالغ مالية.

وأضاف "مينا" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بعدها استقلت راكبة معه التوك توك وفجأة ابلغته بأنه يوجد شنطة سوداء خلف السائق على ارضية التوك توك، وبالفعل حفظها معه، وقام بتوصيل السيدة إلى وجهتها، ثم عاد على الفور إلى المكان الذى نزل فيه الراكب فلم يجده ثم ذهب إلى المكان الذى استقله منه فى البداية فلم يجده أيضا.

وأوضح : "اضطررت آخذ الشنطة معايا البيت وعرفت أهلى وقولتلهم أى حد يسأل عنها ويقول مواصفاتها يتصلوا بيا لأنى على طول فى الشارع للشغل، وتانى يوم فتحت الشنطة علشان أعرف أى بيانات أو عنوان لصاحبها، وبالفعل عرفت العنوان وتوجهت مباشرة فإذا بوالدة صاحب الشنطة، ثم تواصلت هى معه وحضر على الفور وقمت بتسليمه إياها".

وأشار إلى أن الشنطة كان يوجد بها متعلقات شخصية لصاحبها وأوراق ثم مبلغ مالى نقدة 12.5 ألف جنيه، وشيك بـ 50 ألف جنيها، بإجمالى 62.5 ألف جنيها، متابعا : "فرحت جدا لما وصلت لصاحبها وسلمتها له وشعرت براحة نفصسية كبيرة جدا، لأن دى أمانة والأمانة صعبة جدا".



الشاب الذى عثر على المبلغ المالى