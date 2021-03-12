افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم فى 10 محافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تشهد 10 محافظات اليوم الجمعة، افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى 1006 مساجد حتى الآن، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



أولًا مساجد الافتتاحات: مديرية أوقاف مطروح 1. زيد بن حارثة – سملا - مطروح مديرية أوقاف المنيا 2. الشرقى الوسطانى – بنى عامر - العدوة

3. صحن مسجد الحجاجية – تلة

4. الإيمان – ع محمد على – طوخ الخيل

5. أولاد أحمد – البراجيل – ملوي

6. أبو بكر الصديق- الكفور - مطاي

7. عمر بن الخطاب – عزبة حسن إبراهيم الروبى – منقطين - سمالوط

8. انس بن مالك – بنى حرام – دير مواس

9. عبد الجواد مصباح – عزبة محمود عيسى – شوشة - سمالوط

10. الرحمة – عزبة الأوقاف – بنى قمجر - المنيا

11. الصالحين – عزبة أبو على – هور – ملوي

12. أبو السباع- زرابى الرحمانية – دير مواس

13. الرحمة – قرية ابشاق – بنى مزار

14. التوحيد – عزبة محمد ربيع – صفط الغربية

15. الرحمة بجوار مستشفى الرمد – سمالوط

16. على بن أبى طالب – الناصرية –بنى مزار

مديرية أوقاف بنى سويف 17. العتيق القديم-السعادنة-مركز بنى سويف

18. الرحمن-العاقولة-طنسا-ببا

19. الحلوانى آل جوهر-دلهانس-الفشن

20. عمار بن ياسر – الحى الأول شرق النيل – بندر بنى سويف

21. الحاج سلامة-قرية بهبشين-ناصر

22. أبو بكر الصديق-بياض العرب-بندر بنى سويف

23. الفتح-باغوص-هربشنت-ببا

24. على غرام-أبو صبر الملق- الواسطى

25. البر والتقوى-بنى حمد-مركز بنى سويف

26. الرحمن نجع العرب-قرية2-سمسطا

27. على عوض-يهبشين-ناصر

28. أحباب رسول الله - بندر سمسطا – حى الشماشرجى

29. التقوى – اشمنت – ناصر



مديرية أوقاف الفيوم 30. متولى منصور الغربى – العلوية - ابشواي

31. أبو مغيب – فانوس - طامية

32. مصلحى – تطون- إطسا شرق

33. الهدى – تطون – إطسا شرق

34. عمر بن الخطاب – ع على عوض – م عبد المجيد – الغرق - أطسا

35. أبو الجود- العدوة- مركز الفيوم

36. مصطفى شرابى – م دمو – مركز الفيوم

37. حسنى جابر – ع حسنى جابر – طامية

38. الرحمة اليوزباشي– طامية

39. الرحمة – منشأة ظافر – إطسا غرب

40. الدعوة – ع محمود أبو خليل دانيال – الغرق



مديرية أوقاف القليوبية 41. الوحيد – عرب غانم – شبين القناطر

42. الرحمة – بقيرة - بنها

مديرية أوقاف البحيرة

43. هدى الإسلام – علوة الشيخ سعيد الحاجر سيدى غازى – كفر الدوار

44. الكبير أبيس– كفر الدوار



مديرية أوقاف الغربية 45. مسجد النور (الغربي) بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى

46. مسجد العزب بمحلة أبو على مركز المحلة الكبرى

47. المسجد الكبير بالأبشيط – مركز المحلة الكبرى



مديرية أوقاف الجيزة 48. الرحمن – عزبة أبو شديد – بهبيت – عياط أول

49. التوحيد – الحى السادس - أكتوبر

50. الاستقامة – القصر – الواحات البحرية



مديرية أوقاف أسوان 51. الرحمن – السلسة بحرى – المنشية كومبو

52. السيدة زينب – المنشية شرق - كومبو



مديرية أوقاف دمياط 53. الوالدين أبو شعيشع –الهواشم – كفر البطيخ -

