افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه .. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة بنطاق مركزى دمنهور وكفر الدوار بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، وقامت مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ محمد ابو حطب بتنفيذ حملات مكثفة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد، ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم.

وفى هذا السياق، افتتح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة مسجد النور بقرية دنشال بمركز دمنهور ، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات وزارة الأوقاف، وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف والتى تناولت قيمة الشهداء وحق الوطن والشهادة في سبيله.

من جانبه ، أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة انه تم افتتاح اكثر من 160 مسجد فى عام واحد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة فة بناء المساجد ليصل الى 13855 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

والمساجد التى تم افتتاحها هى :

- مسجد الرحمن بقرية كوم أشو بكفر الدوار المقام بالجهود الذاتية على مساحة 561 متر بتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه .

- مسجد النور بقرية دنشال التابعة لمركز دمنهور المقام على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد هدى الإسلام بقرية أبو النوم بكفر الدوار المقام بالجهود الذاتية على مساحة 400 متر بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه .



اداء الصلاة



الدكتور محمد أبو حطب



المصليين



رفع الاذان