اعتقال 40 شخصا فى حفل ببريطانيا لمخالفتهم قواعد إغلاق كورونا.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

أظهرت الكاميرات لحظة القبض على 40 شخصا فى تجمع غير قانونى بقبو فى أحد البنوك المهجورة فى غرب لندن بمبنى مهجور بطريق هورتوس فى ساوث هول، حيث أصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن غرامات قدرها 800 جنيه إسترلينى لكل فرد حاضر، وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن ضباط اكتشفوا الحفل بعد سماع موسيقى صاخبة أثناء قيامهم بالدورية.

وأفاد التقرير، أن قوات الشرطة حددت مصدر الموسيقى من مبنى مهجور، واكتشفوا أن الناس شقوا طريقهم إلى المبنى من خلال فجوة فى السياج حيث تم تركيب معدات دى جى ومكبرات الصوت بالداخل.





وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الضباط دخلوا المكان وأبلغوا عن جميع الأشخاص البالغ عددهم 40 شخصًا بالداخل حيث فرض عليهم عقوبة ثابتة قدرها 800 جنيه إسترلينى قبل إخراجهم من المبنى، وقال كبير مفتشى المباحث توماس بوين، من وحدة قيادة المنطقة الغربية، إنه لأمر مخيب للآمال أن بعض الأشخاص الأنانيين ما زالوا يصرون على خرق لوائح قواعد كورونا.

وأضاف: "نحن جميعًا متحمسون لاحتمال العودة إلى الوضع الطبيعى فى يونيو المقبل، وبعض التغييرات على القيود وشيكة، لكن مثل هذا السلوك يهدد بتقويض خارطة للخروج من الإغلاق ويمكن أن يتسبب في مزيد من التأخير من خلال خلق أرضية خصبة للفيروس" وتابع: "سنواصل القيام بدورنا في وقف مثل هذه الأحداث غير القانونية واتخاذ الإجراءات عند الضرورة".