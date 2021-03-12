اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 12 مارس 2021 02:03 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو

-البطاطس 4 جنيهات

-البصل بـ5 الأبيض

-البصل الأحمر 7 جنيهات

-الكوسة 7 جنيهات للكيلو

-الجزر 5 جنيهات

-الخيار 5 جنيهات

-الجوافة 8.5 جنيه

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو

-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.

- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.

والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

اليوسفى 8.5 جنيه.

- الموز البلدى 10 جنيهات.

- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات.

البرتقال بسرة 7.5 جنيه.

 


أسعار الخضراوات والفاكهة

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