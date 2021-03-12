استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو
-البطاطس 4 جنيهات
-البصل بـ5 الأبيض
-البصل الأحمر 7 جنيهات
-الكوسة 7 جنيهات للكيلو
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيهات
-الجوافة 8.5 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه.
- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه.
والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
اليوسفى 8.5 جنيه.
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات.
البرتقال بسرة 7.5 جنيه.
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