%90 نسبة إنهاء البنية الرقمية للمتحف الكبير..أبرز خطى التحول الرقمى بقطاع الآثار

خطوات واسعة للحكومة في مجال التحول الرقمي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق مجتمع رقمي متكامل يجرى من خلاله بناء الإنسان المصري وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن تحسين حياة الإنسان.
وفي هذا الصدد، نستعرض خطي التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار في ضوء البيان الذي ألقاه وزير الآثار فبراير الماضي أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة:
وفي هذا الصدد، نستعرض خطي التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار في ضوء البيان الذي ألقاه وزير الآثار فبراير الماضي أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة:
- إنهاء أكثر من 60% من رقمنة مستندات ووثائق وملفات الوزارة ضمن المشروع القومي للرقمنة.
- تطوير بوابة العمرة بالتعاون مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، لتحقيق الربط مع نظم حجز الطيران والفنادق والوكلاء.
- استحداث صفحات للوزارة على منصات التواصل الاجتماعى Instagram وTwitter، بالإضافة إلى قناة على موقع Youtube.
- الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، تمهيدا لإطلاقهما بداية 2021.
- الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرقمية بالمتحف المصري الكبير بنسبة 90% (الخدمات التقنية التي تخدم وسائل العرض المتحفي مثل المتحف الرقمي digital museum والواقع الافتراضي) والانتهاء من أعمال أنظمة الاتصالات الذكية (ICT) بنسبة 80%.
- الانتهاء من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأعمال تأمين البيانات وأعمال المالتميديا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بنسبه 100% (شاشات عرض مختلفة وشاشات تفاعلية وشاشات أرضية بقاعة العرض الرئيسية بالمتحف).
- أبريل-يونيو 2020: إطلاق جولات افتراضية بتقنية الواقع المعزز لمتاحف ومواقع أثرية عديدة على منصات التواصل الاجتماعي (لأول مرة)، وذلك في إطار مبادرة "اكتشف مصر من بيتك" خلال فترة توقف الحركة السياحية بسبب أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استحداث شعارات دعائية جديدة.
- 13 سبتمبر 2020: التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمشروع التحول الرقمي، وخدمات المواقع الأثرية والمتاحف (منصة الحجز الإلكتروني).
- سبتمبر 2020: صدور قرار وزاري باستحداث وحدة لجمع بيانات وإعداد قوائم بيانات العاملين بقطاع السياحة.
- سبتمبر 2020: الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل وتوثيق القطع الأثرية بالمخازن والمتاحف وربط عدد 7 مخازن بخط ربط للبيانات مع بيئة استضافة مركزية (Data Center).
- 10 نوفمبر 2020: توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.
- 30 يناير 2021: بدء تفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمتحفي شرم الشيخ والغردقة والمتحف المصري بالتحرير عن طريق شبابيك مطورة للحجز بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بواسطة الكروت والمحافظ الإلكترونية والبطاقات اللاتلامسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة