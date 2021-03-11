5 معلومات عن حق المرأة فى مسكن الزوجية وكيفية تمكينها منه

كتب أحمد الجعفرى

الخلافات بين الأزواج والزوجات صداع لا ينتهى، وبعض الخلافات تصل لطريق مسدود، ليتم حلها قضائيًا، ومن بين المشاكل التى تنشأ بين الأزواج عقب قرار الإنفصال، هو "مسكن الزوجية" وهل من حق للزوجة؟، وما هى الحالات التى يحق فيها لكل منهما الحصول عليه.

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن مسكن الزوجية.

مسكن الزوجية من حق الزوجة إذا كانت حاضنة ومطلقة.

من حق الزوجة مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كان الطلاق لم يتم بعد.

يحق للزوجة تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية، فى حالة رفص الزوج تمكينها من المسكن.

يتم إرسال المحضر إلى نيابة الأسرة التى تطلب تحريات حول الواقعة، ويستمع رجال الأمن إلى أقوال الشهود والجيران.