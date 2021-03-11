رام الله (أ ش أ)

طالبت 28 كنيسة فى أمريكا، الرئيس جو بايدن باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية وإعادة تقديم الدعم المالى للأونروا، وأكدت الكنائس فى رسالة أوردتها، وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، اليوم الخميس، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ومعارضة النشاط الاستيطانى، وإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، بما فى ذلك العمل على إعادة فتح المكتب الدبلوماسى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى العاصمة واشنطن، وإعادة فتح القنصلية العامة فى القدس الشرقية، وإعادة برامج المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطينى، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".