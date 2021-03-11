واشنطن تدرج جماعتين في الكونجو وموزامبيق على قائمة الإرهاب

(رويترز)

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء جماعتين إسلاميتين متشددتين في جمهورية الكونجو الديمقراطية وموزامبيق على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بسبب اتهامات بصلتهما بتنظيم"داعش".

كما صنفت الولايات المتحدة جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في الكونجو وزعيمها سيكا موسى بالوكو، وجماعة أهل السنة والجماعة في موزامبيق وزعيمها أبو ياسر حسن "إرهابيين عالميين".

ويمنع التصنيف سفر أعضاء الجماعتين إلى الولايات المتحدة ويجمد أي أصول لهم هناك، كما يحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات تجارية معهم ويجرم تقديم الدعم للجماعتين.

وبدأ جيش الكونجو في أواخر 2019 حملة ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينيات. وردت الجماعة بهجمات انتقامية على المدنيين.

وأُلقي باللوم على الجماعة في قتل أكثر من 140 شخصا منذ بداية العام الحالي، في هجمات شبه أسبوعية في شرق الكونجو. وتقول إحصاءات الأمم المتحدة إن الجماعة قتلت حوالي 850 شخصا العام الماضي.

وشنت جماعة أهل السنة والجماعة، المعروفة في موزامبيق باسم (الشباب)، أول هجوم لها في 2017. وأعلن عناصر الجماعة في 2019 مبايعة داعش وزاد نطاق ووتيرة هجماتهم منذ ذلك الحين.