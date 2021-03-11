ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 7 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه

والجوافة 8.5 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه

والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 8.5 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيه

البرتقال بسرة 7.5 جنيه