اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 11 مارس 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات  والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات  للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 7 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه
 
والجوافة 8.5 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه
والفلفل الألوان 19 والليمون 21 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 25 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 8.5 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
البرتقال بسرة 7.5 جنيه
 

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