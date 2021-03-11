مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة الغربية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

كتب- هاشم الفخراني

اقتحم مستوطنون مساء أمس الأربعاء ، بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية بحماية عشرات جنود الاحتلال، لأداء طقوس تلموديه في المقامات الإسلامية والتي يدعي الاحتلال بيهوديتها.

وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب لـ معا: "أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق و انتشرت على مداخل البلدة من أجل تأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الاسلامية، وذلك بحماية جيش الاحتلال، وإقامة طقوس تلمودية فيها".

وأضاف أبو يعقوب ": أن المستوطنين اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، لإقامة الطقوس، حيث يستغرق تواجدهم لعدة ساعات في البلدة مسببين الازعاج للمواطنين والخوف للأطفال بسبب أصواتهم وصراخهم.

ودائما ما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في ساعات الصباح لتأدية طقوس تلمودية في المقدسات الإسلامية، وسط حراسات مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.