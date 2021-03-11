اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 04:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة الغربية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الخميس، 11 مارس 2021 03:00 ص
مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة الغربية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال انتهاكات المسجد الأقصى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون مساء أمس الأربعاء ، بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية بحماية عشرات جنود الاحتلال، لأداء طقوس تلموديه في المقامات الإسلامية والتي يدعي الاحتلال بيهوديتها.

وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب لـ معا: "أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق و انتشرت على مداخل البلدة من أجل تأمين اقتحام المستوطنين للمقامات الاسلامية، وذلك بحماية جيش الاحتلال، وإقامة طقوس تلمودية فيها".

وأضاف أبو يعقوب ": أن المستوطنين اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، لإقامة الطقوس، حيث يستغرق تواجدهم لعدة ساعات في البلدة مسببين الازعاج للمواطنين والخوف للأطفال بسبب أصواتهم وصراخهم.

ودائما ما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في ساعات الصباح لتأدية طقوس تلمودية في المقدسات الإسلامية، وسط حراسات مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

 

 

 


إسرائيل

المسجد الأقصى

طقوس تلمودية

تل أبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى من أمام منزله بالقدس.. صورة

الأربعاء، 10 مارس 2021 11:49 ص

العالم هذا المساء..صدامات عنيفة فى اليونان بسبب تدابير الإغلاق..عناصر الجيش الايطالى يصطف فى طوابير لتلقى لقاح كورونا.. اغتصاب جماعى لقاصر تعانى إعاقة ذهنية فى إسرائيل.. مصرع 14 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة تونس

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 م

الرئاسة العراقية تنفى صحة تصريح منسوب لـ"صالح" حول السلام مع إسرائيل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:43 م

إسرائيل تفتتح سجن جديد لمعاقبة جنودها بعد ارتفاع معدل الجريمة داخل الجيش

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:41 م

إسرائيل وقبرص تتفقان على إطار عمل لتسوية نزاع بشأن حقل غاز بحرى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:57 م

جريمة تهز إسرائيل.. اغتصاب جماعى لقاصر تعانى من إعاقة ذهنية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة