محافظ الفيوم: ننشئ سكن بديل للمناطق غير المخططة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عمليات تطوير المحافظة، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تسير على خطى ثابتة، وبشكل إيجابى، حيث تم تطوير القرى التى تتضمنها المبادرة بجانب رصف الطرق الداخلية والمحلية في المحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تنفيذ المشروعات في محافظة الفيوم يتم بشكل سريع، ويتم تطوير الميادين الرئيسية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير عواصم المحافظات.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه سيتم إنشاء سكن بديل للمناطق غير المخططة، لافتا إلى أن هناك ربط بين رئيس كل وحدة محلية والديوان العام للمحافظة من أجل تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وحل المشكلات الخاصة بالمواطنين.